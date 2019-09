Maksimovic non è grave, ma sarà out col Brescia: partirà titolare contro il Torino

Nikola Maksimovic non recupererà in tempo per la sfida di domani contro il Brescia. Nella partita col Cagliari il difensore serbo è stato costretto ad uscire all'intervallo a causa di un problema fisico, rivelatosi poi una contusione di lieve entità dopo gli esami. Nel mirino, per lui, c'è il 'suo' Torino: l'ex granata, infatti, tornerà in campo proprio contro la sua vecchia squadra. A riportarlo è il Corriere dello Sport.