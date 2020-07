Maksimovic, tutto pronto per l'annuncio del rinnovo: nuovo stipendio e scadenza 2024 (con opzione)

Tutto fatto per il rinnovo di Nikola Maksimovic. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come la prossima settimana arriverà a Napoli Fali Ramadani per discutere di diversi argomenti, tra cui quello del rinnovo del difensore.

Secondo il quotidiano l’accordo è stato già trovato per un prolungamento fino al 2025 (quadriennale con opzione per il quinto anno) con uno stipendio base a due milioni più bonus.