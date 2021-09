Malcuit, il peggiore all'unanimità: "In grande sofferenza"

È senza dubbio il peggiore in campo della sfida contro il Leicester: Kevin Malcuit oscilla tra l'insufficienza normale e grave dopo una notte non facile. La Gazzetta dello Sport sottolinea come si proponga parecchio in avanti ma anche con "Barnes fa danni sulle sue zolle" dove lui non riesce a porre argini. Il Corriere dello Sport sottolinea la "grande sofferenza in entrambe le fasi fino al naufragio sul gol di Barnes".

Sulle valutazioni di Tuttosport pesano molto le "amnesie che mettono in salita la gara del Napoli" mentre per Il Mattino viene schierato più da ala che da terzino e sfrutta lo spazio che gli viene lasciato libero ma "nella ripresa si fa infilare in contropiede e regala il gol del raddoppio". Infine TMW scrive senza mezzi termini che "dire che ha fallito la sua chance è usare un eufemismo".

I voti di Malcuit

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

Il Mattino: 5,5

TuttoNapoli: 5,5