Mancini ct dell'Italia, il retroscena: la Serie A voleva il ritorno di Conte

Si avvicina Italia-Belgio, sfida di Nations League che segnerà il secondo debutto di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Il commissario tecnico si prepara dunque a guidare nuovamente gli azzurri in una gara ufficiale, al termine di un percorso che lo ha riportato alla guida della selezione italiana. Il Corriere della Sera dedica attenzione alla figura dell’allenatore, descrivendolo come un uomo capace di unire «il talento luminoso» mostrato sia da calciatore sia da tecnico. Una caratteristica che, secondo il quotidiano, ha contribuito a rendere Mancini una figura di riferimento nel panorama calcistico italiano e internazionale.

La scelta del commissario tecnico

Il quotidiano sottolinea però come la sua nomina non fosse stata accolta allo stesso modo da tutti gli ambienti del calcio italiano. La Lega di Serie A, infatti, avrebbe preferito Antonio Conte come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Anche Giuseppe Marotta avrebbe spinto per l’ex allenatore, ritenendolo il profilo ideale per assumere l’incarico. La decisione finale, tuttavia, spettò a Giovanni Malagò, all’epoca presidente del CONI, che avrebbe assunto in prima persona la responsabilità della scelta. «Decido io, la responsabilità è mia: il C.t. è Mancio», sarebbe stata la sua posizione.