Manna in viaggio per visionare diversi calciatori: ha assistito dal vivo a due gare di Champions

Giovanni Manna è già attivo in vista del calciomercato estivo del Napoli e monitora tanti calciatori per poter rinforzare la squadra. Come riferisce l'edizone odierna de Il Mattino, il direttore sportivo degli azzurri sta compiendo numerosi viaggi in giro per l'Europa in questo periodo, proprio per visionare dei prospetti.

Martedì scorso, infatti, Manna è stato avvistato a Madrid, dove ha assistito al derby di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid al Bernabeu, terminato con la vittoria dei Blancos per 2-1. Il giorno seguente, ha preso un volo per Lisbona, dove ha assistito dal vivo alla partita tra Benfica e Barcellona allo stadio Da Luz, conclusasi con il successo dei blaugrana per 1-0.