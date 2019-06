Manolas ha già trovato casa: bloccata una villa in un parco posillipino dove abita Ancelotti

Kostas Manolas è sempre più vicino al Napoli. Lo dicono anche i piccoli dettagli. Mentre si attende l’ufficialità dell’operazione che porterà in azzurro il difensore greco della Roma (e manderà in giallorosso Amadou Diawara, anche se in operazioni sperate per i bilanci), la Gazzetta dello Sport svela che il difensore si è già portato avanti per la ricerca della sua casa napoletana. Tramite emissari - spiega la rosea - Manolas si è mosso già per prendere casa e avrebbe bloccato una villa all’interno del parco dove abita già Ancelotti e altri giocatori.