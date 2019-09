Manolas-Luperto, la coppia del pre-campionato torna titolare: dovevano giocare già col Lecce

Tocca a Kostas Manolas e Sebastiano Luperto, i due difensori che hanno fatto coppia per gran parte del pre-campionato e adesso si ritroveranno uno accanto all'altro anche in campionato, per la prima volta. Tandem obbligato per Carlo Ancelotti, che su Luperto e Manolas voleva fare affidamento già nella sfida della scorsa settimana col Lecce. Scelta poi rimandata a causa dei problemi fisici post-Liverpool che hanno colpito l'ex Roma. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.