Manolas nipote d'arte: suo zio ha marcato Maradona ed è stato decisivo per Kostas

Manolas, prossimo acquisto del Napoli, è anche nipote d'arte. Suo zio Stelios ha marcato Maradona ai Mondiali del '94. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che proprio lo zio ha fatto tanto per il piccolo Kostas: perché è stato lui a raccomandarlo, quando poi è divenuto il ds dell'Aek Atene, andandolo a pescare nell'isoletta di Naxos, dove il ragazzino faceva l'attaccante. Nel tempo Manolas è cresciuto e s'è imposto come difensore. Oggi è tra i più forti in circolazione e il Napoli lo ha scelto per sostituire Albiol.