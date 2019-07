Manolas si è già integrato al Napoli: feeling particolare con un azzurro

Un mese e mezzo fa arrivava a Napoli il primo acquisto azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Tra lo scetticismo generale non c’è stato il bagno di folla per lui, anche se in questo prima parte di ritiro a Dimaro ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per far bene: umiltà, voglia di crescere e di imparare al servizio di mister Ancelotti. Un primo colpo ancora tutto da scoprire e valutare fino in fondo, ma le premesse fanno sicuramente ben sperare. Dopo l’arrivo di Di Lorenzo è stato inseguito a lungo Kostas Manolas. Dopo l’addio di Raul Albiol c’era assolutamente la necessità di portare in maglia azzurra un forte centrale difensivo da affiancare a Koulibaly. Il nome giusto per esaltare l’ambiente. Il voto al mercato del Napoli è indubbiamente positivo per i tifosi partenopei, che in questi giorni sono galvanizzati proprio per l’arrivo dell’ormai ex Roma. Trentasei milioni versati nelle casse della Roma oramai un mese e mezzo fa, una cifra praticamente nulla rispetto a quanto circola ultimamente nel mondo del calcio. Saranno da verificare le condizioni e la continuità del giocatore, che è l’unico problema che si porta dietro. I troppi stop per infortunio nelle passate stagioni, infatti, sono un suo punto a sfavore. Ma se dovesse riuscire a mantenere una continuità fisica ci troveremo sicuramente di fronte ad una delle coppie di centrali difensivi più forti al mondo. Intanto sabato è stata la prima giornata “napoletana” per Kostas Manolas. In mattinata le prime visite mediche a Villa Stuart, poi il treno direzione Trento in compagnia di Lorenzo Insigne. I due sono arrivati alle 21:15 alla stazione, con diversi supporters napoletani accorsi lì per salutarli. In seguito spostamento verso l’Hotel Rosatti a Dimaro, dove li attendeva il resto della squadra. Un calore incredibile, con una cinquantina di tifosi presenti per accogliere il giocatore. Dopo una mezz’ora circa è arrivata la presentazione indiretta ai tifosi, uscendo dal balcone della stanza sotto una pioggia di applausi ed ovazioni. Ma non si è conclusa lì l’ovazione, perché oggi è sceso finalmente in campo con i suoi nuovi compagni. Prima sgambata mattutina per lui, che ha mostrato un feeling particolare con Mario Rui, dato che ci ha già giocato insieme a Roma due anni fa nella stagione 2016/17. Siamo ancora all’inizio, ma avrà tempo per legare con tutti, trovando il giusto affiatamento per ambire a risultati importanti. Tifosi già pronti ad esaltarsi per ogni singola giocata e chiusura del greco, che nella seduta pomeridiana ha regalato spettacolo tra allunghi importanti, coast to coast e scivolate spettacolari. Certamente l’ambiente è carico e le premesse per divertirsi ci sono tutte, in attesa di altri colpi da parte della società per rinforzare l’organico. Il doppio Manolas day è stato un’esplosione di emozioni ed il San Paolo è pronto per accogliere tanti altri di questi giorni.