Manolas, visite mediche a Villa Stuart: nel pomeriggio partirà con Insigne per Dimaro

Lorenzo Insigne e Kostas Manolas sono attesi oggi a Dimaro per aggregarsi alla squadra, in ritiro in Trentino da una settimana esatta. Secondo il Corriere dello Sport, però, né uno né l'altro parteciperà all'amichevole del pomeriggio con il Benevento, in quanto l'arrivo in Val Di Sole è previsto per la serata. Entrambi partiranno da Roma nel pomeriggio, dopo che il difensore greco avrà sostenuto le visite mediche a Villa Stuart.