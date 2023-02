Mapei non rievoca bei ricordi: statistiche emblematiche negli ultimi dieci anni

Dalla stagione 2013-14, la prima in serie A per il club emiliano, il Napoli ha vinto soltanto tre degli otto incontri disputati

La trasferta di Sassuolo non rievoca bei ricordi al Napoli. Dalla stagione 2013-14, la prima in serie A per il club emiliano, il Napoli ha vinto soltanto tre degli otto incontri disputati con qualche delusione che è costata cara a fine stagione, come i pareggi con Sarri in panchina e nella rincorsa di Gattuso verso la qualificazione alla Champions League sfumata poi all’ultima giornata contro il Verona. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.