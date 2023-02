Mapei sarà invaso dai napoletani nonostante il divieto di trasferta: il motivo

Come scrive il Corriere dello Sport, il divieto di trasferta imposto per due mesi dal Ministero dell'Interno ai tifosi del Napoli e a quelli della Roma dopo gli scontri di gennaio sull'A1, non impedirà al popolo azzurro di accompagnare la squadra la prossima settimana in Emilia: i dati sono ancora incerti e difficilmente potranno essere raccontati con precisione, ma i tanti sostenitori di Osi e compagni residenti in zona e nelle regioni del Centro-Nord stanno acquistando i biglietti degli altri settori del Mapei (la tribuna riservata agli ospiti è chiusa). Secondo una prima stima - sommaria - si potrebbe arrivare intorno alle cinquemila unità, ma non è escluso che il numero possa crescere.