Maradona sold-out, Gazzetta: "Grande spinta o trappola? ieri Spalletti l'ha detto..."

Stadio esaurito, grande spinta o trappola? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport in un focus sui 27mila spettatori che riempiranno il 50% del Maradona: "Il massimo della capienza possibile. La miglior cornice per una grande sfida che, comunque vada, segnerà la storia del campionato. Il popolo napoletano, che vede la possibilità del sorpasso in vetta, darà una spinta poderosa alla squadra. Spalletti l’ha evocata ieri, ma sa bene che il troppo amore può anche intossicare la lucidità dei suoi. Infatti ieri Luciano ha dettato il mantra: «Calmi e forti». Sa bene che il Napoli ha raccolto più punti in trasferta (27) che in casa (25)".