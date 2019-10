Marca - Fabian, per il Real ora impossibile trattare con ADL: pesa l'affare James

Il Real Madrid sta prendendo in seria considerazione l’acquisto di Fabian. Lo scrive l’edizione odierna di‘Marca’, che spiega come sul calciatore ci sia anche il Barcellona. Per il quotidiano però sarebbe impossibile in questo momento trattare con Aurelio De Laurentiis, soprattutto in virtù di quanto accaduto in estate nell’affare James Rodriguez. In ogni caso, al momento, la priorità a centrocampo delle merengues fino a che ci sarà Zinedine Zidane in panchina resterà Paul Pogba.