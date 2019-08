Marca - James fuori dai piani di Zidane, ma il club è convinto che sarà ben venduto

Zidane ha fretta di cedere James. Il portale Marca racconta di un tecnico del Real Madrid determinato ad avere una rosa completa sia col mercato in entrata che con quello in uscita e chiede al club di liberarsi dei calciatori in esubero. Tra questi, oltre a Bale, c’è proprio il colombiano che è stato più volte dichiarato fuori dal progetto tecnico da parte dell’allenatore. Si legge come il Madrid aspetta una offerta da 50 milioni di euro e che il club resta convinto che la vicenda si concluderà con una cessione che sarà positiva per il club.