Marcolin crede nella Lazio: "Sarri sa come impostare la gara, ha già vinto a Napoli"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, ha parlato della sfida di questa sera.

TuttoNapoli.net

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, ha parlato della sfida di questa sera: "Osimhen vs Immobile? Il nigeriano è partito fortissimo ed è l’ago della bilancia del Napoli. Ciro invece deve tornare ciò che è sempre stato, dopo qualche complicazione, ha lo spessore per riuscirci. La Lazio ha costruito le annate con gli scontri diretti. Sarri sa come fare la partita, a marzo è riuscito a vincere a Napoli. Sarà una sfida più tecnica che tattica. Gli azzurri partono favoriti, hanno dimostrato di poter cambiare ritmo a proprio piacimento".