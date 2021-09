Marfella si scalda: sarà il 12° per un mese

"Napoli, prove di Juve. Test per Marfella: sarà il 12° per un mese" scrive Il Mattino oggi in edicola. Quest'oggi in campo il Napoli per una sfida amichevole contro il Benevento. Test importante per le riserve azzurre, che dovranno mettere in difficoltà Spalletti. Test importante soprattutto per Davide Marfella, fino a poco tempo fa riserva nel Bari.

Ospina tornerà venerdì sera con un volo privato messo a disposizione dalla federazione colombiana (quindi in tempo utile per essere schierato contro i bianconeri) ma il 21enne puteolano per tutto il mese di settembre sarà vice effettivo, visto che Meret ne avrà almeno per tre settimane.