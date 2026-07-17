Riecco Marianucci, Folorunsho, Cajuste e Lindstrom: il piano del Napoli

Riecco Marianucci, Folorunsho, Cajuste e Lindstrom: il piano del NapoliTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il difensore, rientrato dopo l'esperienza al Torino, cercherà di convincere Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche Luca Marianucci si giocherà il proprio futuro durante il ritiro di Dimaro. Il difensore, rientrato dopo l'esperienza al Torino, cercherà di convincere Massimiliano Allegri a concedergli spazio nelle rotazioni di una retroguardia che si presenta già molto competitiva. Il quotidiano spiega che: "Anche per lui il verdetto arriverà dal campo".

Casi da risolvere: Lindstrom, Folorunsho e Cajuste

In Trentino partiranno anche Jesper Lindstrom e Michael Folorunsho. Entrambi sono considerati in uscita, ma inizieranno regolarmente la preparazione estiva con il resto della squadra, in attesa di eventuali sviluppi sul mercato. Situazione simile per Jens Cajuste. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Napoli è al lavoro per trovare una soluzione per il centrocampista svedese e il suo futuro appare lontano dall'azzurro.