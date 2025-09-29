Marianucci, i quotidiani lo bocciano: "Esordio da incubo, partenza traumatica"

Esordio difficile per Luca Marianucci con la maglia del Napoli contro il Milan. Voti bassi sui quotidiani per la prova contro Pulisic e compagni, anche se Conte ha ribadito che gli errori sono stati collettivi. Ecco i voti dei quotidiani per l'ex Empoli.

Voto 4 per La Gazzetta dello Sport

"Esordio da incubo. Al primo duello viene sverniciato da Pulisic e il Milan segna. Non c'è neppure sul raddoppio Si riprende, ma non basta".

Voto 4,5 per il Corriere dello Sport

"Al debutto nel Napoli, si fa saltare subito due volte da Pulisic, spalancando un’autostrada per il primo gol rossonero. In ritardo anche sul bis. Il più spaesato in una retroguardia in difficoltà".

Voto 5,5 per Tuttonapoli

"Partenza traumatica per il ragazzo arrivato dall’Empoli: Pulisc gli scappa via per l’azione dell’1-0. Disattento anche sul 2-0"