Mario Rui ai box ancora a lungo: gli aggiornamenti sui tempi di recupero

Mathias Olivera si è fermato contro l'Atalanta e ne avrà almeno fino a metà gennaio, così si apre l'emergenza terzini sinistri per Walter Mazzarri. L'allenatore di San Vincenzo, infatti, non avrà laterali mancini a disposizione ancora per un bel po'.

Oltre all'uruguaiano, infatti, anche l'altro esterno di sinistra è ai box. Mario Rui è fuori causa, vittima di un infortunio muscolare rimediato con l’Empoli che lo terrà fuori dai giochi per un mesetto ancora. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.