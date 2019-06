Mario Rui con la valigia: Mazzarri spinge, ma restano vive altre due piste

Mario Rui in cerca di sistemazione. Dopo le parole del suo agente, l'esterno portoghese pare oramai destinato alla partenza e sono diversi i club a caccia del portoghese, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Anche per Mario Rui proseguono le trattative con il Torino mentre il Milan è alla finestra e il Benfica attende di sapere se verrà ceduto Grimaldo.