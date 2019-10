Mario Rui, recupero possibile: Ancelotti spera di averlo contro l'Hellas

Carlo Ancelotti confida nel recupero di Mario Rui per il ritorno in campo contro l'Hellas. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino': "Per il match contro il Verona il Napoli confida nel recupero di Mario Rui, costretto ad uscire per un infortunio muscolare nella partita di Champions League di mercoledì scorso in Belgio contro il Genk".