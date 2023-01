Martedì c'è la Cremonese in Coppa: via al turnover massiccio, i candidati più forti

Martedì comincerà anche la maratona di Coppa Italia col Napoli che debutterà nella terza competizione della stagione contro la Cremonese

Martedì comincerà anche la maratona di Coppa Italia col Napoli che debutterà nella terza competizione della stagione contro la Cremonese, avversario della sfida secca degli ottavi di finale, alle 21 al Maradona. Secondo il Corriere dello Sport, considerando la serie estremamente ravvicinata di impegni è prevedibile che Spalletti opterà per un turnover più intenso del solito: candidati a giocare dal primo minuto Raspadori, Simeone, Ndombele, Elmas e Olivera. Da valutare l'esordio in porta di Sirigu, mai schierato finora né in campionato né in Champions e a un certo punto anche al centro di una serie di voci di mercato.