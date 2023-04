Massima attenzione per le forze dell'ordine: 800 agenti per Napoli-Milan

Ci sarà grande attenzione da parte delle Forze dell'ordine in vista della sfida Napoli-Milan.

"L’incontro di sabato scorso fra De Laurentiis e una rappresentanza del tifo ultrà ha rasserenato la situazione e stasera si vivrà un clima diverso. Il patron del Napoli, in procinto di partire perLos Angeles, ha deciso di esserci, per accogliere il presidente milanista Scaroni e l’ad Furlani, in tribuna con gli altri dirigenti Maldini e Massara (assente Cardinale, n.1 di RedBird). Ci sarà anche il sindaco di Napoli, Manfredi. Grande attenzione anche sotto il profilo dell’ordine pubblico: in campo oltre 800 uomini delle forze dell’ordine (2500 tifosi del Milan nel settore ospiti)".