"Mastandrea applica la regola senza piegarla al populismo": l'amaro commento del CdS

Questo il commento del Corriere dello Sport sulla decisione di non prendere provvedimenti nel caso Acerbi-Juan Jesus:

Il Giudice Sportivo Mastrandrea ha applicato la regola senza piegarla al populismo. Questo il commento del Corriere dello Sport sulla decisione di non prendere provvedimenti nel caso Acerbi-Juan Jesus: "Nulla o 10 giornate erano le opzioni sul tavolo, Mastrandrea ha applicato la regola senza piegarla al populismo, come era stato vagheggiato lunedì con l’ipotesi di una terza possibilità (da 2 a 4 giornate per comportamento antisportivo di particolare gravità). Nulla è stato e non c’è possibilità di appello.

Resta l’idea, la sensazione che qualcosa sia rimasto sospeso, perché l’offesa c’è stata. Lo scrive anche lo stesso giudice sportivo nel suo comunicato, quando rileva che «la sequenza dei fatti in campo (...) è sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore “offeso”.