Maxime Lopez pupillo di Garcia per la sua duttilità: tutti i ruoli che può ricoprire

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli su Maxime Lopez, un vero e proprio pupillo di Rudi Garcia che l'ha allenato all'Olympique Marsiglia. Perché il centrocampista del Sassuolo piace così tanto all'allenatore francese? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Garcia conosce bene le caratteristiche del suo uomo che sa fare il centrale, ma anche la mezzala, il trequartista e persino l’esterno destro d’attacco nel 4-2-3-1.

Una duttilità importante per il tecnico che non vuole rimanere ingabbiato in un unico modo di stare in campo, ma ha bisogno anche dell’inventiva dei singoli. Tra l’altro Maxime ha un ottimo ricordo di Napoli perché al San Paolo il primo novembre del 2020 – quando ancora non si chiamava Maradona – segnò il suo primo gol italiano".