Mazzarri divide i quotidiani: si passa dal 5 al 6.5

Divide Walter Mazzarri dopo la finale persa in Supercoppa Italiana contro l'Inter per 1-0. L'allenatore del Napoli è da 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Se la gioca con le armi che ha e alla fine incarta pure una volpe come Simone: difende a 5, ma quando imposta è quasi un 4-1-4-1 che non dà punti di riferimento. Un altro rosso gli toglie la Supercoppa". Stesso voto per Tuttosport.

Anche il Corriere dello Sport lo promuove con un 6: "Conferma l’assetto nuovo, con la difesa a tre/cinque, e risolve l’ennesima emergenza spostando Mazzocchi e lanciando Zerbin. E soprattutto ritrova una squadra di nuovo lucida, con anima e carattere, nonostante una fase offensiva da rivedere (il cambio di Kvara non convince proprio): Napoli compatto ma poco produttivo, che però mantiene i nervi saldi fino al colpo del Toro. A lui, invece, i nervi saltano con l’espulsione di Simeone; e poi va via dopo il gol e salta la premiazione in segno di protesta. Peccato: i suoi avrebbero meritato la presenza. Scene che ricordano Pechino 2012. I vecchi tempi che ogni tanto, allora, ritornano".

TMW invece lo boccia con un 5. Infine è da 6 per TuttoNapoli: "La prepara bene, ma dopo il rosso di Simeone concede troppo all’Inter rinunciando totalmente ad attaccare".

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 6