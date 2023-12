Mazzarri ha avuto un'idea per liberare Kvaratskhelia dalle marcature

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, serve migliorare la fase di spinta anche per aiutare Khvicha Kvaratskhelia

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, serve migliorare la fase di spinta anche per aiutare Khvicha Kvaratskhelia a liberarsi più facilmente della gabbia che ormai sistematicamente viene pensata dall’avversaria di turno per limitarne le giocate e l’uno contro uno.

Il quotidiano sottolinea: "Le sovrapposizioni interne di Mario Rui e la spinta costante di Olivera sono state – nella passata stagione – meccanismi fondamentali per permettere al georgiano di esprimersi al meglio negli ultimi 30 metri: Mazzarri sta provando anche ad accentrargli la posizione pur di non dare punti di riferimento alle difese avversarie".