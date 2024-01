Mazzarri ha fatto finalmente suo il Napoli: i nuovi principi su cui sta lavorando

In primis il ritorno alla difesa a tre, poi la scelta di introdurre giocate sue a centrocampo pur tenendo il campo lungo così da sfruttare il contropiede

La semifinale contro la Fiorentina ha risvegliato l'animo di Walter Mazzarri. Dopo mesi di adattamenti, Mazzarri ha deciso di riscrivere Mazzarri, come riporta Tuttosport. Il tecnico del Napoli si è infatti lasciato alle spalle il passato, rimettendosi nuovamente in discussione per trovare codici e gioco funzionali alla squadra attuale.

In primis il ritorno alla difesa a tre, poi la scelta di introdurre giocate sue a centrocampo pur tenendo il campo lungo così da sfruttare il contropiede; poi il tridente, con Politano, Kvara e Simeone che sono stati funzionali al gioco del Napoli, con quest'ultimo che oltre al gol, si è speso anche nelle coperture. Così Mazzarri dopo un periodo di assestamento in cui ha cercato di appropriarsi dei principi del Napoli, ha capito che era giunta l'ora di farlo suo, modificando senza azzardi.