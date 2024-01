Mazzarri ha restituito le chiavi del centrocampo a Lobotka: ecco come

Focus su Stanislav Lobotka e della sua importanza per il centrocampo del Napoli si Mazzarri sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Focus su Stanislav Lobotka e della sua importanza per il centrocampo del Napoli si Mazzarri sulle pagine dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Lobotka con Mazzari è tornato centrale come lo era stato la scorsa stagione per Spalletti. Non era così con Garcia, che spesso richiedeva ai suoi la palla diretta sull’attaccante.

Mazzarri ha rimesso Lobo al centro del Napoli, dandogli letteralmente le chiavi della manovra: per i compagni è una specie di guida, in base ai suoi movimenti devono ragionare di conseguenza. Lobotka è uomo sa che uscire molto bene dal pressing portato dagli attaccanti avversari, cosa che Thuram e Lautaro (ma non solo) proveranno a fare di sicuro stasera“.