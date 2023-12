Mazzarri ha un solo dubbio di formazione in vista della Roma

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa le scelte di Mazzarri per la Roma

L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa le scelte di Mazzarri per la Roma. Un solo dubbio di formazione: "E' quasi tutto scritto, magari soltanto al centro della difesa c’è da verificare chi inserire, se Natan che fisicamente può opporsi allo strapotere di Lukaku o se Juan Jesus, che ha rapidità sul breve e dunque consente letture immediate. Ma sono particolari che Mazzarri definirà nel corso dei prossimi allenamenti, ne ha ancora due a disposizione, gli serviranno anche per immergersi nella squadra, che evidentemente ha bisogno di altro".