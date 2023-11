Mazzarri, oggi primo allenamento con diversi titolari: fissato l'orario

In campo alle 14.30 È l’ora in cui la squadra è stata convocata per l’allenamento di oggi a Castel Volturno

In campo alle 14.30. È l’ora in cui la squadra è stata convocata per l’allenamento di oggi a Castel Volturno. Mazzarri - che guadagnerà circa un milione netto fino a giugno - vuole vedere subito i suoi uomini, anche perché al di là dei nazionali sono diversi i giocatori rimasti: da Meret e Mario Rui (infortunati), a Rrahmani e Natan; e poi anche Politano e Osimhen che è in fase di recupero. L’entusiasmo di Walter è trascinante: ha una voglia matta di tornare al lavoro sul campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.