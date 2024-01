Mazzarri rimandato dai quotidiani: "Sembra alleni il Napoli da 2 settimane"

Soffre, ma alla fine riesce a condurre il Napoli alla vittoria. Walter Mazzarri batte 2-1 la Salernitana

Soffre, ma alla fine riesce a condurre il Napoli alla vittoria. Walter Mazzarri batte 2-1 la Salernitana soffrendo molto e solo all'ultimo minuto e merita un 6 da La Gazzetta dello Sport: "Sufficienza molto generosa, la squadra dà l'impressione di fare autogestione. Allena il Napoli da due mesi, sembrano due settimane". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Accenda un cero al santo protettore e intanto continui a studiare il Napoli, il suo non quello dell’anno scorso. C’è bisogno di altro per esorcizzare la crisi". Curioso come invece il Corriere della Sera e Tuttosport tendano a premiarlo con un 6,5: "Tre punti ottenuti in 'zona Mazzarri'. Nonostante le poche alternative, le prova tutte per vincere la partita e riesce a trasmettere la carica ai calciatori. Due grandi meriti per lui: la squadra è migliorata fisicamente e ha rilanciato due azzurri dimenticati come Zerbin e Damme".

I voti

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 6