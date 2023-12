Mazzarri ripensa al 2-3 con Datolo: anche nel 2009 la Juve fu la quarta partita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Walter Mazzarri in cuor suo ripensa a quel 31 ottobre del 2009, quando appena arrivato al Napoli - era alla sua quarta partita, proprio come stasera - rimontò dal 2-0 bianconero ribaltando la gara con una doppietta di Hamsik e un gol di Datolo, un argentino col nome da ottavo nano che non ha lasciato altre pagine epiche essendo quello l’unico suo gol in Serie A.

Quel Napoli, in un autunno incandescente per gli azzurri, cominciò a diventare squadra con un’anima. Quella che portò Mazzarri a centrare ogni stagione la qualificazione in Europa e infatti il Napoli è l’unico club italiano che dal 2010 si qualifica ininterrottamente per le coppe internazionali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.