Mazzarri, solo colloqui individuali e niente discorso alla squadra: il motivo

© foto di SSCNAPOLI

La Seconda Repubblica di Walter Mazzarri è cominciata ieri, col primo allenamento diretto a Castel Volturno. È tempo di lavoro, mancano dodici Nazionali sparsi in giro per il mondo. Per ora, stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, l'allenatore di San Vincenzo si dedica ai colloqui individuali con tutti i giocatori presenti, parlerà alla squadra quando rientreranno tutti i Nazionali.