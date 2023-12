Mazzarri, un mese fa tv e mare e ora agli ottavi Champions: dicembre è il suo mese fortunato

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mazzarri, da ieri, è uno degli allenatori delle sedici regine d'Europa

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Mazzarri, da ieri, è uno degli allenatori delle sedici regine d'Europa: se glielo avessero detto un mesetto fa, quando guardava il calcio in televisione e un po' il mare di San Vincenzo con sentimenti contrastanti e inevitabile smania, probabilmente non ci avrebbe mai creduto.

E invece, al ventottesimo giorno di Napoli, di nuova vita e seconda giovinezza a 62 anni, è sbarcato sul pianeta delle grandi di Champions. Per la seconda volta con la stessa squadra, quello che lui stesso condusse allo storico traguardo il 7 dicembre 2011 in Spagna contro il Villarreal, e a distanza di 12 anni. Ora è chiaro: dicembre è il suo mese fortunato.