Mazzarri vara il 4-3-3: sicuri due cambi rispetto all'Empoli, novità su Zielinski

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Zielinski ha quasi del tutto smaltito la tonsillite che l'aveva colpito in nazionale

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Zielinski ha quasi del tutto smaltito la tonsillite che l'aveva colpito in nazionale. Anche lui, ieri, ha lavorato in parte in gruppo.

Se nei prossimi giorni continuerà a migliorare, il centrocampista polacco non solo sarà della gara, ma partirà anche dall'inizio accanto a Lobotka e Anguissa. Non ci sono altri dubbi di formazione con Gollini al posto di Meret e Olivera a sinistra nel 4-3-3 che sta costruendo Mazzarri per la sua prima sulla panchina del Napoli dieci anni dopo.