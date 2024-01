Mazzarri vuole una risposta dal campo: ecco su cosa sta lavorando in ritiro

Un ritiro che non è punitivo, ma necessario. Così l'ha spiegato Walter Mazzarri in conferenza stampa

Un ritiro che non è punitivo, ma necessario. Così l'ha spiegato Walter Mazzarri in conferenza stampa, facendo sapere anche la sua sensazione di godimento nel lavorare finalmente per tutta la settimana con la squadra. Su cosa? Lo svela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Mazzarri, in attesa del mercato, lavora per una risposta sul campo. Al momento la linea è conservativa, nelle sperimentazioni (anche mercoledì contro l’Under 17) si rimane nell’ambito del 4-3-3 con Raspadori ancora in vantaggio su Simeone. L’allenatore insiste sull’aspetto mentale, vuole che la squadra trovi energie per aumentare ritmo, intensità, convinzione nel pressing e nelle idee per migliorare sia la costruzione che la finalizzazione dell’azione".