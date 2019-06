Mazzarri vuole Verdi e Mario Rui, ADL spara alto: richiesta da 43 mln

Il Torino vuole Verdi e Mario Rui, la richiesta di De Laurentiis è di 43 milioni di euro. Questa la notizia di mercato diffusa da Tuttosport nella sua edizione odierna: "Tutto ciò mentre Simone Verdi e Mario Rui, i due giocatori del Napoli che Ancelotti non considera incedibili, continuano ad essere seguiti dal Torino. E De Laurentiis, da quanto è trapelato da radio mercato, ha dato una valutazione. Per i due vuole 43 milioni. Il numero uno degli azzurri ha sparato alto, ovviamente c’è ancora margine per trovare una intesa. Magari i granata potrebbero anche (solo) puntare su uno dei due: e si sa quanto Verdi piaccia a Mazzarri.

L’ex Bologna, infatti, può occupare con disinvoltura tutte le zone dell’attacco. Può stare dietro le punte da trequartista, vicino alla prima (punta) o, addirittura, fare l’esterno. Il giocatore, avendo già militato in granata e conoscendo alla perfezione l’ambiente, ha già fatto sapere che in caso di cessione dal Napoli accetterebbe di buon grado il trasferimento a Torino. Su di lui c’è pure l’Atalanta".