McTominay divide i quotidiani: "Sbaglia due gol e non segue Saelemaekers"

Passo indietro per McTominay all'Olimpico. Il centrocampista scozzese delude, secondo i quotidiani, e sbaglia alcune occasioni. Giornali divisi, voti differenti questa mattina in edicola.

Voto 5.5 per il Corriere dello Sport: "Duello di 55 minuti molto intenso con Koné, a uomo, l’uno l’ombra dell’altro. Sbaglia un gol per tempo in area - i suoi gol - piazzando destri imprecisi. Sull’1-1 si perde Saelemaekers".

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Meno cattivo di altre volte, lì dove sa essere letale. Due occasioni sprecare e si fa rimontare da Koné. Perde Saelemaekers nell'azione del pari".

Voto 6.5 Tuttonapoli: "Ha una grande occasione dopo venti minuti, ma il piattone non è quello di Bergamo. Buone giocate nello stretto".