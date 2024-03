Medico sportivo al CdM: "Perché il Mondiale per Club una boiata pazzesca"

Franco Di Stasio, presidente della odontoiatria sportiva, ha scritto un editoriale in cui si sofferma sul Mondiale per Club sul Corriere del Mezzogiorno

Franco Di Stasio, presidente della odontoiatria sportiva, ha scritto un editoriale in cui si sofferma sul Mondiale per Club sul Corriere del Mezzogiorno: "Un torneo allargato a troppe squadre che si disputa fra giugno e luglio in Usa. A fine campionato, con gli atleti stremati, i padroni del circo hanno deciso di aggiungere altre partite. Tanto pagano, e siccome evidentemente amano più il portafoglio che il pallone, credono che tanto basti.

E invece no, cari miliardari sedentari. Lo Sport è un’altra cosa. Come presidente della odontoiatria sportiva, mi interesso da anni della salute degli atleti. Nel calcio, rispetto agli anni ‘80 il numero delle partite è aumentato, ma è aumentata anche la velocità ed il numero dei contatti, e di conseguenza gli infortuni. Aggiungere altre partite è da non conoscitori delle problematiche sportive. In un calendario poi già ottusamente pieno".