Mediocrità e pigrizia tra chi gioca per la Champions: quota mai così bassa, la proiezione

"La quota Champions non è mai stata così bassa". A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Libero, che sottolinea i demeriti delle (tante) squadre che attualmente sono in corsa per il quarto posto: "Ora è di 65 punti per la quarta in classifica, un bottino che in altri tempi sarebbe valso al massimo l’Europa League. Più che una corsa, è una camminata lenta.

"Non vincono mai tutte insieme, quasi sempre ne vince solo una, due al massimo. In questo caso, in attesa della Roma, è l’Atalanta a ottenere i tre punti. Vanno così piano che bastano un paio di successi per ritrovarsi alla guida dell’affollato vagone di pretendenti che non meritano di essere tali. Mediocrità e pigrizia".