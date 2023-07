Meluso e il retroscena sulla scelta di ADL: diesse scelto in una mattinata

Una scelta concertata con l’ad Andrea Chiavelli e il capo scouting Maurizio Micheli.

Un direttore sportivo scelto in una mattinata. Così l'edizione odierna analizza le parole in conferenza stampa di Mauro Meluso nella sua conferenza di presentazione: "Detta così può sembrare un po’ superficiale, perché in effetti il suo casting per l’erede di Cristiano Giuntoli, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha svolto sentendo vari candidati. Ma al mattino del 13 luglio ha deciso e com’è andata lo racconta lo stesso Mauro Meluso.

«Erano le sette del mattino quando il presidente mi ha chiamato al telefono convocandomi a Napoli. Sono arrivato poco prima di pranzo, mi ha fatto un sacco di domande e poi mi ha invitato al pasto insieme, con una splendida vista sul Golfo. Ha tirato fuori un foglietto con quelli che erano i parametri del contratto e in venti secondi abbiamo trovato l’accordo. Sono rimasto sorpreso perché sono nel posto giusto ma non credevo potesse essere questo il momento giusto». Alle 16 di quel 13 luglio il presidente twittava l’ufficialità dell’ingaggio del dirigente. Una scelta concertata con l’ad Andrea Chiavelli e il capo scouting Maurizio Micheli.