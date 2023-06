Meno quattordici: la scelta del nuovo tecnico e l'ultimatum fissato da ADL

La Gazzetta dello Sport ricorda come Aurelio De Laurentiis si sia dato un ultimatum per la scelta del nuovo tecnico.

Meno quattordici: scatta il conto alla rovescia per la nomina del nuovo allenatore del Napoli.

"È con queste prerogative che iniziano le due settimane entro le quali sarà annunciato il prossimo allenatore. È stato proprio il presidente a indicare il 27 giugno come termine, così da permettere al successore di Spalletti di avere due settimane per ambientarsi e preparare i ritiri estivi".