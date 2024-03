Mercato flop anche a gennaio: un solo acquisto su 4 gioca e ora lo spazio diminuisce

Un solo calciatore, Traoré, dei quattro acquistati a gennaio sta trovando spazio. E questo rende un flop anche il mercato invernale

Un solo calciatore, Traoré, dei quattro acquistati a gennaio sta trovando spazio. E questo rende un flop anche il mercato invernale. Lo scrive oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno: "Anche la sessione invernale finora non ha impattato in maniera positiva. Traorè soltanto è riuscito a ritagliarsi spazio con discreta continuità.

Mazzocchi con Mazzarri in panchina sembrava poter diventare un’opzione anche a sinistra e, invece, con Calzona ha giocato soltanto a Cagliari in virtù della squalifica di Di Lorenzo. Ngonge in 70 minuti ha procurato un’autorete e realizzato un gol, è una speranza per il futuro, Dendoncker vanta solo 21 minuti di gioco nel suo percorso in maglia azzurra. Senza le coppe, sarà ancora più difficile strappare spazio".