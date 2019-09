Meret, 7 gol possono bastare: è pronto per la stagione più importante

Alcune stagioni sono più importanti di altre, le ombre del passato sono fatte per essere superate. Lo sa bene Alex Meret, uno dei più brillanti talenti del calcio italiano, che ora ha un doppio fine: consacrarsi al Napoli e mettere a repentaglio la titolarità di Donnarumma in Nazionale. Essere allenato da Carlo Ancelotti, uno che mentre Alex nasceva già cominciava a vincere qualcosa da tecnico dopo averlo fatto da calciatore, non può che essere uno stimolo in più. A chi gli chiede cosa si aspetta dalla stagione appena cominciata, l'estremo difensore friulano risponde che l'obiettivo principale è quello di stare bene. Non potrebbe essere altrimenti per un ragazzo a cui gli infortuni hanno già condizionato la sua breve carriera, anche lo stralcio in azzurro. Tutto alle spalle, però, la scorsa annata l'ha dimostrato e queste primissime partite di quella nuova hanno fornito l'ennesima conferma ad Ancelotti.

CHIUDI LA PORTA. Dopo un pre-campionato di grande livello, in cui Meret s'è contraddistinto per una forma smagliante e una fluidità di movimenti inconsueta per un calciatore con scarsa condizione, il classe '97 ha avuto dei problemi in quest'inizio di campionato. E' dotato di una prestanza fisica notevole, dell'altezza giusta per un portiere, ma la scaltrezza nei tuffi e la qualità dei suoi interventi hanno ancora una volta soddisfatto il suo allenatore, che ha sempre speso parole al miele per lui. Nel pre-campionato l'ex SPAL s'è distinto soprattutto nelle partite con Liverpool e Olympique Marsiglia, terminate con la rete inviolata dopo aver più volte risposto presente ai tentativi degli avversari. Poi ha avuto qualche problema con Fiorentina a Juventus, partite in cui ha raccolto il pallone dalla propria porta per un totale di sette volte, decisamente troppe per una squadra chiamata a lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata.

L'ALTRO OBIETTIVO. Proprio perché spesso e volentieri è stato colpito da guai fisici, l'utilizzo di Meret da parte dell'allenatore di Reggiolo è sempre stato meticolosamente dosato, in linea con quanto fatto anche da altri allenatori nelle esperienze precedenti. Nello scorso campionato, ad esempio, il portiere nativo di Udinese è stato schierato appena 14 volte, con nove gol al passivo, e mai in Champions League (ma va ricordato che nei primi tre mesi la rottura dell'ulna era ancora abbastanza fresca). Altre sei presenze in Europa League e una in Coppa Italia chiudono lo score della sua stagione, per un totale di ventuno apparizioni in maglia azzurra. Adesso, però, la titolarità è raggiunta e solo i guai fisici potrebbero metterla in discussione. L'altro obiettivo del portierino azzurro è la Nazionale. In questi giorni Meret è impegnato con l'Italia, in cui però è sceso nelle gerarchie e adesso rappresenta il terzo portiere, alle spalle di Donnarumma e Sirigu. Se c'è un allenatore che ha dimostrato credere nel suo talento quello è Mancini, per questo Meret lo sa che una grande annata col Napoli gli farebbe risalire posizioni ben presto in vista dell'Europeo di giugno prossimo. E allora sì, è proprio vero: certe stagioni sono più importanti di altre.