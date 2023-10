Meret a Verona ha fatto la differenza: Garcia è stato chiaro con Alex

Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea i grandi meriti dell'estremo difensore

TuttoNapoli.net

Con il Verona si è vinta la gara, nettamente e con merito, ma verso lo specchio della porta difeso da Meret sono stati indirizzati ben nove tiri. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che sottolinea i grandi meriti dell'estremo difensore: "Troppe concessioni a un avversario non certo trascendentale in attacco. Ma anche qui la nota positiva arriva dal portiere. Il friulano, non al massimo come prestazione contro la Fiorentina, ha dimostrato di saper rispondere sul campo.

E i complimenti migliori sono arrivati proprio dal suo allenatore. "Meret - ha detto Garcia - merita una menzione speciale perché è stato decisivo con le sue parate. Senza lui avremmo preso il secondo gol del Verona e a quel punto il risultato sarebbe tornato in ballo".