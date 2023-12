Meret da 7,5 per il Cds: "Eroico, para un rigore quando era già infortunato"

Pioggia di 7 in pagella per Alex Meret per la prova contro il Monza in cui ha parato un rigore a Pessina, evitando lo svantaggio alla sua squadra.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Pioggia di 7 in pagella per Alex Meret per la prova contro il Monza in cui ha parato un rigore a Pessina, evitando lo svantaggio alla sua squadra. Per il Corriere dello Sport è addirittura da 7,5 in pagella: "Spettatore fino al 65’. Poi, minuto di panico: mura Birindelli che piomba da sinistra, e un attimo dopo si ritrova Pessina di fronte dal dischetto; e para, la blocca. Poi, chiede la sostituzione: e così si scopre che era pure infortunato, quando ha salvato la patria. Eroicoo".