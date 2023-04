Meret divide i quotidiani sul gol di Bennacer: voti contrastanti

Colpevole o no? La stampa italiana si divide sulla prestazione di Alex Meret: il portiere del Napoli non può nulla sulla conclusione di Bennacer

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Colpevole o no? La stampa italiana si divide sulla prestazione di Alex Meret: il portiere del Napoli non può nulla sulla conclusione di Bennacer, che consegna il primo round del derby italiano dei quarti di Champions al Milan. Per TMW e TuttoNapoli è difficile attribuirgli responsabilità particolari, considerando che il tiro dell'algerino è piuttosto ravvicinato e potente. I tre maggiori quotidiani, però, non sono d'accordo: qualche dubbio resta, avrebbe potuto muoversi con maggiore rapidità e magari tuffarsi, invece di provare a respingere con i piedi.

Tuttomercatoweb.com 6

La Gazzetta dello Sport 5,5