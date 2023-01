Meret, in primavera si parlerà di rinnovo per scacciare le serene inglesi

Il contratto è in scadenza nel 2024, se ne inizierà a parlare fra qualche mese.

"Napoli, le ombre della Premier su Meret ma in primavera si parlerà del rinnovo" scrive Il Mattino. Sirene inglesi in casa Napoli: la Premier League piomba sul portiere Alex Meret, sempre in campo quest'anno, pronto a riprendersi tutto con gli interessi dopo esser stato di fatto la riserva di Ospina.

E Pastorello, alla Rai, ha lanciato l'allarme: "Meret ha passato momenti difficili, sembrava a un passo dalla cessione ma ha reagito da grande campione e da grande uomo. Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati". Il contratto è in scadenza nel 2024, se ne inizierà a parlare fra qualche mese.